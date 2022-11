Tanya vluchtte uit Oekraïne, maar woont in Hengelo in een huis vol stress: ‘Ruzie maken, goedmaken en daarna weer ruzie’

Wilhelmina­school moet zakelijker worden en gaat onnodig kopje onder

HENGELO - Nieuwbakken Wilhelminaschool-trainer Wouter Kwakkenbos wil dit seizoen met zijn ploeg uit de grauwe middenmoot blijven in de derde klasse. Het begin was prima, met 7 punten uit de eerste drie wedstrijden. Maar de thuisnederlaag tegen Bruchterveld (0-1) laat zien dat er nog werk aan de winkel is.

11:13