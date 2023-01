Tbs dreigt voor man die zijn vrouw structureel zou mishandelen: ‘Relatie definitief ten einde’

Schooldi­rec­teur Harmjan Vedder nieuwe Christen­Unie-wethouder in Enschede

ENSCHEDE - Harmjan Vedder wordt de nieuwe wethouder in Enschede. De selectiecommissie van de ChristenUnie ziet in hem een geschikte opvolger van Jurgen van Houdt die burgemeester wordt in Rijssen-Holten.

27 januari