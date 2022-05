Temperatuur richting 30 graden, maar buitenbad Twentebad Hengelo blijft voorlopig dicht

Dat het buitenbad dicht blijft, ligt aan de krapte op de arbeidsmarkt. „We zitten eigenlijk al een tijd heel krap in onze personele bezetting. Zelfs zonder dat het buitenbad open is, is het al moeilijk om alles in de lucht te houden”, zegt Ilija Melisie, teammanager van het zwembad. Het Twentebad had in het verleden nooit een vaste datum waarop het buitenbad open ging. „We waren altijd flexibel. Als het mooi weer was gingen we open.”