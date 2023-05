Temperatuur stijgt in Hengelo

langs de n18 Niet alleen de hommels en de bijen profiteren van de kleurige veldbloe­men langs de N18: ‘Maar klaprozen plukken? Geen goed idee’

Klaprozen, korenbloemen, gerst, hier en daar een klein geel bloemetje dat de kleine zandkool heet, en de witbol, een wilde vaste plant uit de grassenfamilie. Wie vanaf de N18 de afslag neemt naar Haaksbergen, Neede of Eibergen, zou willen dat z’n eigen tuin ook zo kleurrijk is. Tuincolumnist Romke van de Kaa over de bloemen en planten in de bermen langs de N18.