‘Temptation-Jari’ (22) uit Hengelo maakt indruk als volkszanger: ‘Dit was nogal een stap’

Verkie­zings­strijd ontbrandt: VVD en D66 botsen over onderzoek naar burger­lucht­ha­ven op vliegveld Twente

Initiatiefnemer Malkis Jajan (VVD) zegt dat onderzoek naar een burgerluchthaven op vliegveld Twente gewoon kan doorgaan, ook al ziet minister Mark Habers het somber in. D66-lijsttrekker voor Provinciale Staten Renilde Huizenga is onthutst. De verkiezingsstrijd is begonnen.

26 januari