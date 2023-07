Tessa stond haar mannetje in elektronicazaak in Hengelo: ‘Voor veel mensen is dit een mannenvak’

Stelling in brand gestoken in Rijssen, brandweer voorkomt overslag naar Voortman Machines

De brandweer is in de nacht van woensdag op donderdag met meerdere voertuigen uitgerukt voor een brand aan de Nijverheidsstraat in Rijssen. Een buitenstelling met materialen stond in lichterlaaie, vlakbij het pand van Voortman Machines. Door snel handelen wist de brandweer overslag te voorkomen.