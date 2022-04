Testen in Hengelo en Nijverdal kan niet meer, twee van de zes testlocaties in Twente gaan dicht

Daarmee blijven er nog vier testlocaties over in Twente, namelijk in Enschede, Almelo, Goor en Oldenzaal. Sinds afgelopen maandag geldt er in Nederland een ander testbeleid. Het is voldoende om bij klachten een zelftest te doen. Als die positief is, is het niet nodig om daarna alsnog voor een test naar de GGD te gaan. Voor bepaalde doelgroepen, zoals zorgpersoneel en kwetsbaren en mensen die een herstelbewijs nodig hebben blijft de GGD test wel beschikbaar.