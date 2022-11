Theatergroep KamaK uit Hengelo verovert Amsterdamse harten met film ‘die binnenkomt’

„Iedereen bij KamaK is hoteldebotel”, zegt voorzitter Cor Homans. Zo gek is dat niet. De documentaire Inside my heart van regisseur Saskia Boddeke over KamaK is genomineerd voor de prijs Best Dutch Film op documentairefestival IDFA. Geen kattenpis. De film beleefde zaterdag zijn première in Filmmuseum Eye in Amsterdam. KamaK maakte er meteen maar een spektakel van.