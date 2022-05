Therapie tegen duizeligheid nu ook in Twente: ‘Mensen kunnen er psychische problemen door krijgen’

Zo’n 10 procent van alle mensen heeft wel eens te maken met duizeligheid. Meestal is de oorzaak onschuldig, maar de klachten hebben wel ernstige gevolgen. Wie last heeft van duizeligheidsaanvallen kan niet meer werken, autorijden of zelfs maar gewoon wandelen. Tot nu toe was er in de regio te weinig gespecialiseerde behandeling: het dichtstbijzijnde centrum voor duizeligheid zit in Apeldoorn.