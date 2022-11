Thomas Wind (19) gaat er met eerste award voor Twents ontwerptalent vandoor

Thomas Wind (19) doet de opleiding ‘mediavormgever’ aan het ROC van Twente. Zijn animatie moet inspireren tot zelfacceptatie, zegt hij. Vierdejaarsstudent Thomas hield er niet alleen een award, maar ook een geldprijs van 1000 euro aan over. „Daarvan kan ik mooi rijles gaan nemen”, aldus Wind. ROC-student Mark Hoffman en AKI-student Luna Cordaro kregen een eervolle vermelding met respectievelijk een animatie en een installatie van glas, keramiek, gips en piepschuim.

Zestien inzendingen

‘De kracht van design’, zoals de bijeenkomst in het hippe Connect-U in Enschede werd genoemd, moet uitgroeien tot een jaarlijks evenement voor studenten van creatieve opleidingen in Twente. De winnende drie werken werden gekozen uit een selectie van zestien. De vier deelnemende opleidingen AKI, Saxion, ROC en UT hadden zelf vier werken van studenten geselecteerd en die werden vrijdagmiddag getoond aan de jury.

Groter podium

De Fris Award is in het leven geroepen om jong creatief talent de kans te geven om hun werk te tonen aan de wat breder publiek dan alleen de populatie van de eigen opleiding, zegt voorzitter Sander Hofstede van de Stichting Fris. „De opleidingen houden aan het eind van het schooljaar wel een expositie waar ouders, vrienden en bekenden mogen komen, maar dat is het dan wel”, zegt voorzitter Sander Hofstede van de Stichting Fris.

Het was voor het eerst is lange tijd dat de Stichting Fris, opgericht ter stimulering van de creatieve industrie in Twente, weer van zich laat horen. „Door corona hebben de activiteiten twee jaar op hun kont gelegen, maar hiermee pakken we het weer op”, aldus Hofstede.