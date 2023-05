Thuiswedstrijd op Pinksterfeesten Beckum voor M’reen & Loes

VVD Enschede houdt poot stijf: ‘Geen azc, wij werken niet meer mee’

De VVD in Enschede werkt niet meer mee aan asielopvang in Enschede. Dat laat fractievoorzitter Malkis Jajan weten nu staatssecretaris Eric van der Burg het voorstel van de gemeenteraad in Enschede heeft afgewezen. BBE zet de deur op een kier.