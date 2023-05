Tien statushouders in Hengeloos hotel, Nigeriaan Martens wil er het beste van maken

Martins Ifeanyi Victor (28) uit Nigeria is een van de tien statushouders die in het viersterrenhotel verblijft. Na vele omzwervingen in Europa kwam hij in 2019 naar Nederland. Aanvankelijk verbleef hij in een instelling in Amsterdam voor mensen die in procedure zijn bij de IND. Via het AZC Hardenberg is hij in Hengelo beland. Sinds maart woont hij in het hotel. Eind juli is er een containerwoning aan de Sportlaan Driene voor hem beschikbaar.