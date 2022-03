Tiny houses naar Berflo Es? Hengelo heeft haast

Dat stellen burgemeester en wethouders in reactie op vragen van gemeenteraadslid Leo Janssen. Gemeente en woningcorporatie Welbions zijn van plan om in de Berflo Es ter hoogte van het Cruijff Court aan de Seringenstraat een tijdelijke locatie in te richten voor de tiny houses. Bewoners van de Magnoliastraat zien dat niet zitten.

‘Meest haalbare locatie’

B&w stellen dat ernaar gestreefd wordt om het nieuwe terrein nog voor het eind van het jaar woonrijp te hebben. Volgens de gemeente zijn verschillende locaties bekeken, de locatie in de Berflo Es is de meest haalbare. De grond is van de gemeente en Welbions, er zijn geen plannen voor het gebied en er zijn geen ‘belemmerende omgevingsfactoren.’

Verder schrijft de gemeente dat het prettig is als op de beoogde locatie in de toekomst ‘een paar extra oren en ogen’ zijn. ‘Wij hebben signalen gekregen dat er ongewenste activiteiten plaatsvinden achter de velden van HVV Hengelo. Het is nu een afgesloten gebied waar weinig toezicht is.’

Kostenneutraal

Er wordt naar gestreefd om er kostenneutraal uit te komen bij het bouwrijp maken van het terrein. ‘Dit houdt in dat de tiny house bewoners hun eigen rekening zullen betalen.’ Op dit moment wordt gewerkt aan de grondexploitatie, dan moet blijken of dit haalbaar is. Omwonenden kunnen een beroep doen op planschade, maar omdat de huizen op 100 meter afstand van andere bebouwing komen verwacht de gemeente hier geen problemen.