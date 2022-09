Tóch geen hotel in Lange Wemen Hengelo, VanWonen staat voor ‘ingewikkelde puzzel’

Lichaam na aanhouding overleden Hengeloër vrijgege­ven

HENGELO – Het lichaam van de 37-jarige Marcus uit Hengelo, die onwel werd nadat hij door de politie was aangehouden, is vrijgegeven. De familie meldt dat autopsie is verricht en dat het nog enkele maanden duurt voordat de precieze doodsoorzaak kan worden bepaald.

29 augustus