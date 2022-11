Toch nog open huis na nieuwbouw stadhuis Hengelo

De nieuwbouw is in 2021 in gebruik genomen. Omdat er nog corona was kon er geen open huis worden gehouden. Zaterdag 26 november gaan alle deuren van het stadhuis en het stadskantoor - de gemeente spreekt formeel over huis van de stad - open. Een hapje en drankje staan klaar, er is muziek en er zijn activiteiten voor kinderen, de toren kan ook worden beklommen. Het huis van de stad is een ontwerp van de architectenbureaus EGM en HVE. Het stadhuis zelf is ontworpen door Johannes Berghoef. Het open huis is 26 november van 10.00 tot 16.00 uur.