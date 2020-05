Toch subsidie voor FBK Games van gemeente Hengelo

Winkelcen­trum in Hengelo kort ontruimd na brand in frituur van shoarma­zaak

20 mei HENGELO - In winkelcentrum Hasseler Es is Hengelo is woensdagmiddag een brand ontstaan in een shoarmazaak. Als gevolg is het winkelcentrum door de brandweer tijdelijk ontruimd. Het personeel van de winkels staat buiten, terwijl de brandweer bezig is in de zaak. De winkel is inmiddels weer vrijgegeven