Trainen, offers brengen, juichen: Twente is in 2022 duizenden winnaars rijker

Al zin in kerst? Met deze Twentse tips blijft je kerstboom tot eind december mooi

9 november HENGELO - Het is misschien nog wat vroeg, maar wie goed om zich heen kijkt, kan de eerste kerstbomen al in de woonkamers zien staan. Niet zo gek ook, want in coronatijd hunkeren we allemaal extra naar gezelligheid. En wat is er nou gezelliger dan een huis in kerstsfeer?