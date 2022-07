Treinreizigers in Twente opgelet: dit weekeinde lange wachttijden en drukte door werkzaamheden

Nog drie weken respijt voor ontwikke­laar Explorius: gemeente Hengelo mist nog informatie over plannen voor Rijkskweek­school

HENGELO/RIJSSEN - Ontwikkelaar Explorius uit Rijssen krijgt van de gemeente nog eens drie weken de tijd om een concreet plan in te dienen voor de voormalige Rijkskweekschool aan de Paul Krugerstraat in Hengelo. De termijn waarbinnen dat had moeten gebeuren, verliep 30 juni.

6 juli