Tropisch tuincentrum in Hengelo breidt uit: ‘Tropic Trees moet een echt gezinsuitje worden’

HENGELO - Tropic Trees in Hengelo heeft een flinke metamorfose ondergaan. Het tropische tuincentrum is nu liefst 6000 vierkante meter groot, drie keer zo groot als voorheen.

Voorheen stond Tropic Trees in Hengelo vooral bekend als groothandel, maar van dat imago wil het nu af. Het tuincentrum moet voor jong en oud worden. Om die reden is er onlangs flink verbouwd. „Als mensen hier komen is het echt een uitje voor ze. Een ochtend of middag vermaak. Voor de liefhebbers is het een snoepwinkel", zegt eigenaar Hugo Breukers.

Het bedrijf was voorheen gevestigd op twee locaties in Almelo en Borne, maar verhuisde vorig jaar naar de Pruisische Veldweg in Hengelo. Met een extra grote vrachtwagen en een volleerd chauffeur werden alle grote palmbomen naar de nieuwe locatie gebracht. Nu is het dus tijd voor de volgende stap.

Mediterrane planten en bomen

Bij het tuincentrum verkopen ze vooral mediterrane planten en bomen. Wie denkt dat olijf- of palmbomen alleen in tropische oorden kunnen overleven heeft het mis. Ook in Hengelo staan enorme exemplaren. Volgens Breukers kunnen ze met gemak twintig meter hoog worden.

De planten en bomen worden geïmporteerd uit Spanje, Italië of Griekenland, maar kunnen ook in Nederland eenvoudig overleven. „Een strenge winter is voor deze bomen geen probleem, ze zijn namelijk winterhard. Als het kwik daalt naar -18 graden is er nog niks aan de hand.”

Hype

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en dus worden er talloze planten en bomen geleverd in Hengelo. Volgens Breukers worden de palmbomen in deze regio steeds populairder. „Er is sprake van een hype. Niet alleen in Twente, maar ook in de rest van Nederland. We leveren eigenlijk overal, ook in het buitenland.”

Volledig scherm Tropic Trees in Hengelo. © Tropic Trees in Hengelo