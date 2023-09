Twee Hengelose verdachten van handel in cocaïne mogen proces in vrijheid afwachten

De twee Hengeloërs kwamen in april van dit jaar in beeld bij de opsporingsdiensten door het al eerder kraken van de versleutelde berichtendienst Sky ECC. Justitie denkt dat bepaalde accounts aan A. en P. te linken zijn en dat er in de gesprekken die zij voerden met medeverdachten, wordt gesproken over de handel in verdovende middelen. Daarbij zou het gaan om cocaïne en zijn er gesprekken onderschept over de smokkel van drugs naar Zweden.