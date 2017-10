Twente in race voor titel Meest Innovatieve Regio van Nederland

HILVERSUM/HENGELO - Twente is samen met Drenthe en de Achterhoek genomineerd in de categorie "Meest Innovatieve Regio" bij de Nederlandse Innovatie Prijzen. Ook Eindhoven en Noord-Holland zijn in de race voor de prijs, die eind oktober wordt uitgereikt in het Kurhaus in Scheveningen.