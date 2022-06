Twentse algenkweker Duplaco bezwijkt onder schuldenlast 4 miljoen euro

Brouwerij­ter­rein in Hengelo, met woningen, een beek en opgeknapte biersilo, moet ‘bruisende plek’ worden

HENGELO - Voor een architect is het Brouwerijterrrein in Hengelo ‘een cadeautje’. Een nieuwbouwterrein met een beek, een silogebouw en een monumentale boom: bouwmeester Loe van der Ven is er blij mee.

16:47