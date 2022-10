Twentse biologische lekkernijen op bestelling in Hengelose Buurderij: ‘Mooiste is als de beestjes er nog in zitten’

Het gaat gigantisch goed met bedrijfs­grond in Hengelo: vrijwel geen kavel meer te krijgen

HENGELO/BORNE Er is vrijwel geen meter bedrijfsgrond meer voorhanden. Zowel op Westermaat de Veldkamp als op het Oosterveld zijn bijna alle kavels verkocht of in optie genomen. En een uitbreiding van bedrijfshectares zit er niet in, zeker op korte termijn niet.

25 oktober