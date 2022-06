Twentse fotograaf Marit maakt reuzen van kleine kriebelbeestjes: ‘Ik wil dat mensen denken ‘Wauw’ in plaats van ‘ieeh’’

Unieke rol voor Hengeloër Erik Rozeman (37); hij is de enige in het Bisdom Utrecht die dit jaar tot priester wordt gewijd

HENGELO/UTRECHT - Een bijzondere plechtigheid, zaterdag in de Sint Catharinakathedraal in Utrecht. Bisschop Wim Eijk wijdde Hengeloër Erik Rozeman tot priester. Het was dit jaar de enige priesterwijding in het Aartsbisdom Utrecht.

19 juni