Twentse stichting verbijsterd: rechtbank heeft vonnis over pedo-activist al klaar, terwijl zaak nog dient

Nog veel onduide­lijk over opvang Oekraïense vluchtelin­gen, maar bereidheid is er in Twente: ‘Dit raakt ons allemaal’

HENGELO - De bereidheid in Twente om vluchtelingen uit Oekraïne te helpen, is groot. Gemeenten krijgen meldingen van inwoners die hun huis open willen stellen, en van burgers die acties op touw zetten. Hartverwarmend, maar er is ook nog veel onduidelijk.

1 maart