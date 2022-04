Twickel wil Masterplan voor kern Beckum, inclusief woningbouw

Geldezel Romano (21) uit Hengelo krijgt maximale taakstraf en moet 25.000 euro terugbeta­len

De 21-jarige Romano B. uit Hengelo dacht alleen aan ‘gratis geld’ verdienen. Volgens de rechtbank was hij een geldezel en ronselaar van bankpassen. B. vormde in 2020 een onmisbare schakel in een bende die Whatsappfraude pleegde. Hij is veroordeeld tot de maximale werkstraf van 240 uur en het terugbetalen van 25.000 euro.

