Twickelleerlingen maken Hengelo schoner

COLUMN Hengelo zit niet te wachten op oud werkpaard van de NS, en dat is helemaal niet raar

Het is dat ik er dit jaar over schreef, maar daarvoor had ik nog nooit gehoord van de Locomotief 2200. Jarenlang was deze loc het werkpaard van de Nederlandse Spoorwegen. In de 72 ton wegende kolos zit een dikke Stork-dieselmotor. De elektrische installatie is eveneens Hengeloos en gemaakt bij Heemaf.

11 september