Vader en zoon bouwen samen de gezelligste mancave van Hengelo (en je kunt er ook nog je klassieker )

Dat is bijzonder: vader en zoon die samen een hal kopen om er mooie dingen te doen. Vader Theo (76) en zoon Hans (48) van Stapele houden van oude spullen. Junior is petrolhead, „als er maar een motor in zit, dan is het goed.” Senior heeft een brede interesse in alles wat met vroeger te maken heeft. Senior woont in Oele, junior in Deurningen.