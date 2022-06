Van koolrabihamburgers in Bentelo tot rode zonnepanelen in Borne en harteloze huurbazen in Hengelo

Een soort ‘Little House on the Prairie’. Daar vergelijken ze zichzelf wel eens mee. Lekker buiten bezig zijn in de natuur, zelf dingen uitzoeken en leren van elkaar. Zo romantisch als op televisie bij de familie Ingalls in Walnut Grove wordt het niet in Bentelo. Maar ontdekken dat je in plaats van gif ook lieveheersbeestjes kunt inzetten tegen luis en dat je de bladeren van broccoli prima in een salade kunt doen, is toch ook al heel mooi.