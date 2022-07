Van zwemmen met grote vissen naar de luxe van het Twentebad: WS Twente bestaat 100 jaar

WS Twente was een megavereniging, een van de grootste van Nederland. Toen HZ&PC Weusthag en de Hengelose Zwem Club (HZC) in 1972 fuseerden tot HZC Weusthag, telde de club zo’n 1500 leden. In datzelfde jaar deed het Twentebad zijn intrede: een doorbraak voor de zwemsport in Hengelo. „Het Twentebad was katalysator en verbinder ineen”, aldus Westerhof.