Vat met gevaarlijke stoffen gedumpt in havengebied van Hengelo

Met video Drie gouden tips uit Hengelo om je energiere­ke­ning te drukken: ‘Isolatie, isolatie, isolatie’

HENGELO - Als er een moment is om een duurzaamheidsmarkt te houden, dan is dat nu. Iedereen is op zoek naar tips om de energierekening te drukken. Bijvoorbeeld een smoothie maken met je hometrainer. Hoewel natuurlijk niet iedereen een hometrainer heeft die dat kan...

10 oktober