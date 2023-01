‘Vele honderdduizenden euro’s verdwenen’, justitie gijzelt directeur failliet zorgbureau uit Hengelo

Oma Riet zong liedjes met kleine Julan op haar ziekbed in Hengelo: ‘Hij ziet nu dat ze op een andere plek is’

HENGELO - In deze rubriek staan we stil bij de Hengelose begraafplaatsen en de mensen die ze bezoeken. Aflevering 56, Deurningerstraat. Anoma en haar zoon Julan komen kijken bij oma Riet. Zus Fenne is er ook een beetje bij.

17 januari