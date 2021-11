Verdediger Ismail Akyol acht Barbaros sterk genoeg om voor de titel te gaan: ‘Het gaat heel goed met ons’

Jongen (17) met rugtas vol cobra's aangehou­den in Hengelo

HENGELO - Een zeventienjarige jongen uit Hengelo is woensdag aangehouden met een rugzak vol vuurwerk. De in totaal zestig zogeheten cobra's waren vermoedelijk bestemd voor de illegale verkoop. In zijn woning is verder geen vuurwerk aangetroffen.

