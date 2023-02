Vergunning verleend, ontwikkelaar kan aan de slag met oude bieb Hengelo: ‘Voorzichtig begin werkzaamheden op korte termijn’

Achilles Enschede en Juliana’32 hebben veel om voor te strijden

Achilles Enschede pakte met de 2-1 zege tegen Juliana’32 belangrijke punten in de strijd om een plek in de top 6 (en daarmee handhaving) van de vierde klasse. Twee goals van Youri Verveld in de openingsfase bleken voldoende voor de winst, hoewel Han van Zetten de spanning nog wel terug in de wedstrijd bracht.