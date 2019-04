Verkoop voetbalvelden: HVV Hengelo wacht op bod van gemeente

HENGELO - De kans is groot dat HVV Hengelo haar velden op sportpark De Waarbeek verkoopt aan de gemeente. ”Ik denk dat we er met elkaar wel uitkomen”, zegt voorzitter Hans van Erven.

in opdracht van de gemeente is recentelijk geleden bodemonderzoek gedaan op het complex van HVV Hengelo. De uitkomsten zijn inmiddels bekend. Van Erven: ”Het ziet er goed uit. Er is flink gegraven en geboord, maar er is geen vervuiling aangetroffen. Dus dat hoeft de verkoop niet in de weg te staan.”

Prijskaartje

Het is nu afwachten hoeveel de gemeente bereid is te betalen voor de voetbalvelden. ”Er moet nog een prijskaartje aan gehangen worden. Dat horen we waarschijnlijk volgende week. Dus dat wordt nog een spannend weekje”, aldus de voorzitter.

Als er een goed bod op tafel komt, verkoopt HVV Hengelo haar drie voetbalvelden aan de gemeente. De club blijft eigenaar van de gebouwen met ondergrond. ”De totale oppervlakte is 28.000 vierkante meter. We houden 1800 vierkante meter zelf, de rest gaat naar de gemeente.”

Kans

Zodra de twee partijen het eens zijn, zal het bestuur een extra ledenvergadering houden. Van Erven wil de verkoop graag ‘zo snel mogelijk’ afronden. ”Hoe groot de kans is dat het doorgaat? 100 procent! Het moet gewoon.”

Molensteen

De deal is volgens de voorzitter cruciaal voor de toekomst van HVV Hengelo. Om te overleven en te kunnen groeien moet de club investeren: in de jeugdopleiding, in goede trainers en in onderhoud. Maar de huidige financiële situatie laat dat niet toe. Oude leningen hangen de vereniging als een molensteen om de nek. Met de opbrengt van de verkoop van de velden zou de club de rentelasten fors omlaag kunnen brengen.

Kunstgras

Hoe het verder gaat met het kunstgrasveld, blijft vooralsnog onzeker. Afgelopen maandag heeft het bestuur de leden daarover bijgepraat. Het huidige kunstgrasveld is hard toe aan een nieuwe toplaag. Die zou dit jaar moeten worden vervangen. Maar het bestuur heeft besloten om daarmee te wachten tot de gemeenteraad een besluit heeft genomen over het nieuwe kunstgrasbeleid.

Risico’s