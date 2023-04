Verkopers aan de deur: raadslid Jeffrey uit Hengelo vindt ze bloedirritant en wil maatregelen

indebuurt.nl Hier vind je de feestjes voor Konings­nacht 2023 in Enschede

Op 27 april is het zover: koning Willem-Alexander is jarig! En dat moet natuurlijk gevierd worden. Er zijn op Koningsdag een heleboel leuke activiteiten in de stad, met keigave muziek en meer. Maar ook de avond ervoor – op woensdag 26 april – staan er mooie feesten op de planning in Enschede. Check hier het programma van Koningsnacht 2023 in Enschede.