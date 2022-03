Verrassing: grootste dakspaaneik van Nederland staat op een begraafplaats in Hengelo

Hengelose ontwerp­ster Johanna van Eijbergen geëerd met expositie in Drenthe: ‘Maar we hebben niet eens een foto van haar’

HENGELO - Er is niet eens een foto van haar. Dat is opmerkelijk, want Johanna van Eijbergen speelde een belangrijke rol in het kunstatelier van de appendagefabriek Dikkers. Zo belangrijk dat het Drents Museum dit jaar een tentoonstelling wijdt aan deze ontwerpster van de Ateliers voor gedreven koperwerken.

1 maart