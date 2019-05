Vier keer goud voor Team Oude Luttikhuis Hengelo

ONS DNA Bij de theater­groep voor Twentena­ren wordt serieus theater gemaakt

12:33 Ze zit al een tijdje bij de grime. In de spiegel is te zien dat haar gezicht diep in de witte schmink zit is en heur haar heeft ze ‘op zolder’. Kunsthaar wel te verstaan. Een luisterrijke pruik. Bij de eerste opmerking die ik via de spiegel maak tegen Marian Janssen - ‘Wat word je mooi!’ – word ik meteen gecorrigeerd. „Nee”, verbetert grimeur Anneke Besnyöi, ook via de spiegel, „je was al mooi, maar je wordt nog mooier.” De actrice glimlacht minzaam. Respect voor de diva, ja, oppassen verslaggever.