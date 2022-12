Vintage in kerstsfeer bij De Möllerwerf in Hengelo: ‘Mensen willen graag iets unieks in huis hebben’

Borden met het opschrift De Möllerwerf en kerstmutsen, bevestigd aan hekken, wijzen de weg naar de kunstwerkplaats. De ingang van de hal is niet te missen: er branden vuurkorven en er staat een opvallende auto met een verlichte kerstboom op het dak. Buiten ligt de temperatuur deze vrijdag maar net boven het vriespunt, binnen in de grote hal is het echter warm en gezellig. De kerstverlichting brandt, voor de bezoekers is er koffie of glühwein en op de achtergrond klinkt kerstmuziek.