Voer voor een goed gesprek: cashewnootjes met bietensmaak uit Zenderen, een korreltje hagelslag in Hengelo en verdwenen winkelmandjes in Goor

Genoeg plekken waar we deze dagen weer kunnen opgaan in de massa. Lekker anoniem op de volle tribunes van het FBK Stadion, in overvolle feesttenten of aan de kant van scheurende en springende motoren. Waar een goed gesprek onmogelijk is. En dat is jammer. Want misschien had u anders uw visite die avond kunnen trakteren op een bakje smaakexplosie in plaats van een schaaltje saaie cashewnoten.