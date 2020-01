Voetbalclub ATC ’65 adviseert kluisjes (nog even) niet te gebruiken

De club waarschuwt leden op de website om tot nader orde geen gebruik te maken van de kluisjes. De mastercode, die wordt gebruikt om in noodgevallen een kluisje open te maken wanneer de gebruiker de cijfercode is vergeten, moet eerst opnieuw worden ingesteld.

Hele team kijkt mee

In sommige gevallen kijkt het hele team mee wanneer iemand met deze algemene code de kluis opent om er waardevolle zaken uit te halen. De code is bij te veel mensen bekend. „Daarom gaan we voor een aantal kluisjes vanavond de code opnieuw instellen”, vertelt Peter Bos van accommodatie- en materialenbeheer van ATC. „Van een aantal zijn de fabrieksinstellingen nog niet aangepast sinds we ze na de verbouwing in het najaar in gebruik hebben genomen. Een aantal heeft al wel een andere code gekregen.”