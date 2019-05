Voetbalclub ATC’65 in Hengelo: ’t wordt te krap op zaterdag

Het is een landelijke trend. Jeugdspelers die de overstap naar de senioren maken, hebben geen zin om op zondag vroeg uit de veren te moeten voor een potje voetbal. Daardoor komt er steeds meer druk op de zaterdag te liggen. Dat is ook bij ATC’65 het geval. De zaterdagafdeling is afgelopen jaren explosief gegroeid.

Grens bereikt

Afgelopen seizoen telde de club nog 7 seniorenelftallen op zaterdag. Komend seizoen zijn dat er waarschijnlijk 10. „En dan hebben we nog zo’n 60 jeugdteams, die ook allemaal op zaterdag voetballen. Zoals het er nu naar uitziet, gaan we het komend seizoen nog net redden. Maar de grens is bereikt, qua velden en kleedkamers”, aldus secretaris Bijl.

Komend seizoen moeten er zelfs wedstrijden om 17.00 uur beginnen. Tussen de wedstrijden door is er nog maar weinig tijd voor een warming-up. „Alle lucht is uit het programma geperst.”

Werkgroep

Het bestuur stelde de zaterdagse capaciteitsproblemen afgelopen week aan de orde in de ledenvergadering. Een speciale werkgroep buigt zich komende maanden buigen over mogelijke oplossingen voor het seizoen 2020-2021.

Vrijdagavond

Volgens Bijl valt te denken aan het spelen van jeugdwedstrijden op zondagochtend en het verplaatsen van wedstrijden van seniorenelftallen naar vrijdagavond. „Dat zou per toerbeurt kunnen.” Op zondag is er nog ruimte genoeg. ATC heeft volgend seizoen nog maar drie mannen- en twee vrouwenteams in de competitie.

Kampioenen

Sportief gezien gaat het volgens de secretaris ‘buitengewoon goed’ met de club uit Slangenbeek. Vijf teams konden al het kampioenschap vieren. „En waarschijnlijk volgen er nog twee.” Daarnaast doen nog vier teams mee in de nacompetitie, met promotie als inzet. Waaronder zondag 1, zaterdag 1 en vrouwen 1.

Kleine plus

Financieel ligt ATC goed op koers, kon het bestuur de ledenvergadering melden. Het seizoen wordt afgesloten met ‘een kleine plus’: naar verwachting 10 tot 15.000 euro. Er is zelfs nog wat ruimte om te investeren in nieuwe dug-outs bij de natuurgrasvelden.

Kleedkamers

De bouwwerkzaamheden schieten lekker op. Het bestuur verwacht de vijf nieuwe en twee gerenoveerde kleedkamers nog vóór het Cees Krijnsentoernooi (15 en 16 juni) in gebruik te kunnen nemen. De derde fase van de operatie ( de renovatie van de overige kleedkamers) begint op 11 juni.

