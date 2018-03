Voetballer Jeroen Stegink na kanker: ‘Dankbaar dat ik alles nog kan’

Praten over De Waarbeek in Hengelo, erfgoed van ‘de spelende mens’

10:01 HENGELO - Een oude rodelbaan in Hengelo, het sprookjesbos in De Efteling of het Bagno, net over de grens in Burgsteinfurt. De mens heeft vaak louter voor zijn plezier gebouwd. ‘Vermaaksarchitectuur’, waaraan op 6 april in De Waarbeek een landelijk symposium wordt gewijd.