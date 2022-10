Volksdansen oubollig? In Hengelo bewijzen ze het tegendeel!

Hengeloër in één klap multimiljo­nair na winnen jackpot in Staatslote­rij

Hengelo is in één klap een multimiljonair rijker. Hij of zij won namelijk in een klap iets meer dan 5 miljoen euro bij de trekking van de Staatsloterij van 10 oktober. Ook in Dronten (Flevoland) konden de slingers om dezelfde reden worden opgehangen.

11 oktober