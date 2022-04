Voor het eerst wielrensters rondom Hengelose Tuindorpvijver

April-meistaking van 1943 in Hengelo als basis voor opvolger Hanna van Hendrik; veel mensen kennen het verhaal van dit vergeten verzet niet

HENGELO/ENSCHEDE - Deze zomer gaat publiekstrekker Hanna van Hendrik in herhaling op Vliegveld Twente. Maar achter de schermen wordt al volop gewerkt aan de nieuwe, grote theaterproductie die volgend jaar op het vliegveld wordt gebracht. Vergeten Twentse Lente is gebaseerd op de April-meistaking van 1943, die in Hengelo is begonnen.

