Voorhuis uit Hengelo: 'Het leven van een topsporter is geweldig'

Dat gevoel heeft Voorhuis niet meer, maar ze kan zich wel heel goed inleven in de huidige gemoedstoestand van oud-ploeggenoten. Met name in de aanloop richting het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) tussen kerst en oud & nieuw is die ‘echt niet fijn’. ,,Nee, dit is zeker geen leuke periode. Iedereen weet dat het na de kerstdagen d’r op of d’r onder is. In de voorbereiding van dit seizoen ben ik een weekendje in Inzell geweest, waar de eerste trainingswedstrijden van het seizoen werden gehouden. Altijd een spannend moment, want je zit vol twijfel over hoe je er voor staat en of de trainingen wel goed genoeg waren. Ik was echt blij dat ik ditmaal op de tribune zat hoor.’’