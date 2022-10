Voormalige stadskantoor Hazenweg; 75 appartementen voor statushouders, naast 450 slaapplekken voor ontheemde Oekraïners

Nieuwsupdate Chronisch ziek in Delden, hondenbe­zit­ter in Hengelo en gewone burger in Borne: hoeveel vertrouwen hebt u nog in uw gemeente?

HENGELO/BORNE/DELDEN - Stel u woont in Delden en bent zwaar ziek. Alleen met een speciale rolstoel kunt u de deur nog uit. Maar die is duur. En uw gemeente geeft niet thuis. Of uw hond liet er in Hengelo eentje vallen. U kreeg een boete en werd een beetje boos. En nu moet u voorkomen. Of u woont gewoon in Borne. Hoeveel vertrouwen hebt u dan nog in de overheid?

8 oktober