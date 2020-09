Voorzitter van Hengelose Tubantia: ‘KNVB, help ons! Gooi alle wedstrijden eruit’

Gevaarlij­ke ex uit Hengelo wil niet naar tbs-kli­niek

23 september HENGELO/ZWOLLE - Amir L. (53) uit Hengelo legt zich niet neer bij zijn veroordeling van anderhalf jaar cel en tbs met dwangverpleging voor een poging om brand te stichten in de woning van zijn ex aan de Stoevelaarstraat in Hengelo.