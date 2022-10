Vrachtwagen lekt olie: brandweer grijpt in aan Wegtersweg Hengelo

Koren uit Langeveen en Albergen smeren de kelen voor showcon­cert Percussion Live in Hengelo

HENGELO – Vocalisten van Cantiamo in Albergen en Courage in Langeveen zingen zaterdag 26 en zondag 27 november met nog drie Twentse koren in de schouwburg in Hengelo tijdens Percussion Live. Het showconcert wordt voor de vierde keer gehouden door de Percussion Groep, de ‘Slagerij Van Kampen’ uit Borne.

28 oktober