Vrachtwagen raakt sprinkler bij Albert Heijn in Hengelo: wateroverlast in meerdere magazijnen

Spelers FC Twente begroeten Zerrouki met Feyenoord-lied in spelersho­me: ‘Hand in hand..’

Met de transfer van Ramiz Zerrouki (24) van FC Twente naar Feyenoord heeft de Enschedese club eindelijk weer een miljoenendeal te pakken. De laatste die voor dik geld de deur uitging, was Hakim Ziyech in 2016. Uitgerekend in dat jaar pikte FC Twente Zerrouki voor niets op.